В Минске последствия снегопада устраняют 720 единиц техники. Какие объекты очищают в первую очередь?

Новости Беларуси. В Минске устраняют последствия непогоды. Более 720 единиц техники очищают дороги Минска от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вывозят его с улиц 112 самосвалов. На время сложных погодных условий дорожники просят водителей воздержаться от парковки машин вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе техники. Также напоминают об уборке снега вокруг своих авто. Возле жилых домов расчисткой территории занимаются коммунальщики. Для дворников снегопад продлил рабочий день.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В период обильного выпадения снега уборка придомовой территории от снега и наледи производится ежедневно, в том числе и в выходные дни. В первую очередь производится уборка и обработка крылец, лестниц, пешеходных связей, ведущих к остановкам общественного транспорта и к другим социальным объектам. Ежедневно для уборки задействуется около 80 единиц техники и около 2 000 работников по комплексной уборке.

Гололедица также добавила работы коммунальщикам. Они активно обрабатывают пешеходные дорожки реагентами, чтобы горожане могли безопасно передвигаться. С начала холодов израсходовано более полутора тонн песчано-соляной смеси.