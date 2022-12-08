От мозолей избавлялись асбестом. Как развивалось аптечное дело в Минске?

Новости Беларуси. Выписываем рецепт и погружаемся в историю минских аптек. Впервые нести вахту здоровья стали в иезуитском коллегиуме в 1749-м на Высоком рынке, ныне площадь Свободы, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Польский король Август III доверил благородную миссию фармацевту, члену магистрата, Яну Давиду Шейбе. Провизора освободили от налогов. Вот только приходить за лекарствами имела право элита и лица, которые пребывали на заседании трибунала. Для остальных продажа медикаментов была под запретом.

Валентина Сосонкина, председатель клуба по истории фармации при Республиканском общественном объединении фармацевтических работников «Фармабел»:

Впервые иезуиты появились на территории Беларуси в 1569 году – это принятие Люблинской унии. Основное направление деятельности иезуитов – окатоличивание населения. Они усиленно занимались созданием иезуитских коллегиумов, то есть учебных учреждений для юношей. В Беларуси было не менее 16 иезуистских коллегиумов, и при 11 функционировали аптеки.

Интерьер аптеки был скромный, а вот ассортимент поражал. Около 900 наименований, большинство растительного происхождения. Был даже свой огород на Троицкой горе. Причем привозили экзоты из Европы, Америки, Африки. Самыми бюджетными были ягоды и травы. Если свой можжевельник стоил 1 злотый, то зарубежные были в 5 раз дороже. От мозолей минчане избавлялись асбестом, от кариеса – зубным порошком с кораллами. При изготовлении лекарств использовали 10 видов глин. Готовили с толком и выдавали эссенции, масла, порошки на руки.

Валентина Сосонкина:

Здесь была небольшая библиотека. Фармацевты использовали книги при изготовлении лекарственных средств, тогда они назывались диспенсаратории, но и были гербариумы. Известный гербариум Сирениуса находится в фондах нашей Национальной библиотеки Беларуси. В 1773 году иезуитские коллегиумы были закрыты. В последующие десятилетия менялись владельцы, но были все равно наследники Яна Давида Шейбы.

Зеленый свет! Открытие второй аптеки связывают с мещанином, провизором Андреем Станкевичем. На благое дело он получил разрешение от короля. В 1799-м за 40 тысяч злотых приобрел у подканцлера ВКЛ Антония Пшездецкого усадебный комплекс, в одном из флигелей обустроил аптеку. Кстати, вход был в том месте, где сейчас установлен бюст в честь Максима Горецкого, а главное здание минчане хорошо знают как галерею Михаила Савицкого. Детище Станкевича славилось широкой линейкой лекарств, причем приобрести их уже могли не только дворяне, но и гражданские слои населения.

Валентина Сосонкина:

Андрей Станкевич умер в 1816 году. Через 10 лет наследники его продали усадьбу Юрию Кобылинскому – известному меценату, литератору, коллекционеру, который считается вообще-то основателем первого музея Минска.

Снимаем шляпу! Провизор от Бога Исаак Моисеевич Натансон, уроженец Виленской губернии, прошел все ступеньки развития и взошел на олимп. Начиная с помощника в аптеке брата в Вилейке, успешно защитил диссертацию в Императорской медико-хирургической академии Петербурга и стал одним из первых магистров фармации в Минске. Открыл свой медицинский пост в 1867-м и руководил им до самой смерти в 1910-м. Его вклад в здоровье минчан бесценен. К тому времени в городе насчитывалось уже 9 аптек, но уважаемый статус был сильнее конкуренции. Интересно, что по стопам талантливого отца пошла его дочь Татьяна.

Валентина Сосонкина:

За период функционирования аптеки она находилась в разных местах. Магистр фармации Натансон арендовал помещение, но в последнее десятилетие эта аптека находилась в центре Соборной площади, в здании, где располагалось Минское отделение Азовско-Донского банка. На первом этаже был ряд магазинчиков, в том числе и аптека Натансона.

Еще одна звезда медицины – уроженец Ковенской губернии, магистр фармации Густав Осипович Габрилович. За его плечами также была академия Петербурга. Владел аптекой и помогал людям с 1870-го по 1901 год. Вначале арендовал помещение, а затем приобрел собственный дом на Соборной площади. Там же открыл первую в Минске химико-бактериологическую лабораторию. Сегодня на этом месте находится академия музыки. Но судьба сложилась так, что Габрилович перебрался с женой в Москву, став владельцем Петровской аптеки в доме Коровина, а дом продал своему ученику Арону Коварскому.