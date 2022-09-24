«Вам есть чем гордиться». Президент поздравил тружеников села с успешным завершением уборочной

Новости Беларуси. Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» в Столбцах. Долгожданное событие для всей Минской области 24 сентября объединит тех, кто работал на урожай. Регион по многим показателям – лидер сельхозпроизводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С успешным завершением уборочной и праздником тружеников Минской области поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что им поистине есть чем гордиться.