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«Вам есть чем гордиться». Президент поздравил тружеников села с успешным завершением уборочной

24 сентября 2022 07:18
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Новости Беларуси. Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» в Столбцах. Долгожданное событие для всей Минской области 24 сентября объединит тех, кто работал на урожай. Регион по многим показателям – лидер сельхозпроизводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С успешным завершением уборочной и праздником тружеников Минской области поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что им поистине есть чем гордиться.

«Вам есть чем гордиться». Президент поздравил тружеников села с успешным завершением уборочной-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Минщине собрано свыше 2 миллионов тонн зерна – более четверти республиканского каравая. За данным рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств. Нынешний год стал серьезным испытанием для всех хлеборобов нашей страны. Вам пришлось сражаться буквально за каждый выращенный колос, ведь в сложившейся мировой ситуации зерновые культуры стали новым золотом, гарантирующим государству продовольственную безопасность и стабильность. Спасибо за вашу нелегкую работу практически без выходных и праздничных дней, искреннюю любовь к родной земле, которую вы передаете своим детям и молодежи.

# Дожинки # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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