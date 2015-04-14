В Минске подвели промежуточные итоги талонного обследования пассажиропотока в метро

Новости Беларуси. Самый популярный маршрут у минчан – от площади Якуба Коласа до Каменной горки. В столице подвели промежуточные итоги талонного обследования пассажиропотока в метро, которое проходило 11 марта.

В этот день услугами подземки воспользовались более 846 тысяч человек, что равносильно населению столицы Казахстана Астаны.

Средняя дальность поездки составила около восьми километров, а самой популярной веткой, по традиции, стала «Московская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Пассажиропоток в минском метрополитене увеличился более чем в три раза. В целом, талонное обследование показало, что минский метрополитен уверенно справляется с возрастающими нагрузками, с возрастающим пассажиропотоком. Но, тем не менее, разгрузить пересадочный узел «Октябрьская» – «Купаловская» – это, конечно, одна из самых больших необходимостей для нас. И мы очень надеемся, что третья линия метро поможет нам в этом.