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В Минске подвели промежуточные итоги талонного обследования пассажиропотока в метро

14 апреля 2015 18:06
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Новости Беларуси. Самый популярный маршрут у минчан – от площади Якуба Коласа до Каменной горки. В столице подвели промежуточные итоги талонного обследования пассажиропотока в метро, которое проходило 11 марта.

В этот день услугами подземки воспользовались более 846 тысяч человек, что равносильно населению столицы Казахстана Астаны.

Средняя дальность поездки составила около восьми километров, а самой популярной веткой, по традиции, стала «Московская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Пассажиропоток в минском метрополитене увеличился более чем в три раза. В целом, талонное обследование показало, что минский метрополитен уверенно справляется с возрастающими нагрузками, с возрастающим пассажиропотоком. Но, тем не менее, разгрузить пересадочный узел «Октябрьская» – «Купаловская» – это, конечно, одна из самых больших необходимостей для нас. И мы очень надеемся, что третья линия метро поможет нам в этом.

# общество # Минское метро # Андрей Кузьмин

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