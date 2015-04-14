15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций

Новости Китая. 15-летняя китаянка Ли Хи Данаэ перенесла серию пластических операций для того, чтобы вернуть бывшего парня. На своей странице в китайской социальной сети Weibo девушка разместила фотографии своей новой внешности. На страницу “живой куклы” уже подписалось более 300 тысяч человек.

Многие поклонники Ли считают, что девушка “слишком красива”. Однако находятся люди, сомневающиеся в подлинности фотографий. Они убеждены, что фотографии были подвергнуты цифровой обработке.

Популярность пластической хирургии в Китае значительно выросла за последние годы. Китаянки массово посещают Южную Корею, где операции стоят дешевле и отличаются качеством. Некоторые меняют свою внешность до неузнаваемости, что затрудняет прохождение таможенного контроля. Ввиду этого центры пластической хирургии стали выписывать специальные сертификаты, содержащие имя и номер паспорта пациента для того, чтобы они смогли вернуться в Китай.