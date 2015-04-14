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15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций

14 апреля 2015 14:43
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Новости Китая. 15-летняя китаянка Ли Хи Данаэ перенесла серию пластических операций для того, чтобы вернуть бывшего парня. На своей странице в китайской социальной сети Weibo девушка разместила фотографии своей новой внешности. На страницу “живой куклы” уже подписалось более 300 тысяч человек.

15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций-1

15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций-3

Многие поклонники Ли считают, что девушка “слишком красива”. Однако находятся люди, сомневающиеся в подлинности фотографий. Они убеждены, что фотографии были подвергнуты цифровой обработке.

15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций-5

Популярность пластической хирургии в Китае значительно выросла за последние годы. Китаянки массово посещают Южную Корею, где операции стоят дешевле и отличаются качеством. Некоторые меняют свою внешность до неузнаваемости, что затрудняет прохождение таможенного контроля. Ввиду этого центры пластической хирургии стали выписывать специальные сертификаты, содержащие имя и номер паспорта пациента для того, чтобы они смогли вернуться в Китай.

15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций-8

Один из случаев последствий пластической хирургии широко обсуждался в Интернете в 2013 году. Мужчина подал в суд на свою жену, родившую ему некрасивых детей. Как оказалось, до знакомства девушка прошла через множество пластических операций, стоимостью более 100 тысяч долларов. Ее внешний вид не имел ничего общего с тем, какой она была до пластики. Мужчина выиграл суд и получил компенсацию в размере 120 тысяч долларов.

15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций-11

15-летняя китаянка стала интернет-феноменом после серии пластических операций-13

# общество # Косметология # Фотофакт # Ли Хи Данаэ

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