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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст крестили дочь в Иерусалиме

14 апреля 2015 17:48
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Новости Израиля. В понедельник звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, прибыли в Иерусалим. Обряд крещения дочери пары, Норт Уэст, прошел в армянском храме Святого Иакова в Старом городе Иерусалима.

Архиепископ Арис Ширванян, проводивший церемонию, официально объявил Норт членом Армянской церкви. Крестной девочки стала сестра Ким Кардашьян, Хлое.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст крестили дочь в Иерусалиме-1

После церемонии пара посетила главный храм христианского мира – Храм Гроба Господня. Также они посетили Стену Плача, величайшую святыню еврейского народа.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст крестили дочь в Иерусалиме-4

Ким Кардашьян посетила Иерусалим, прервав свою 8-дневную поездку на историческую родину, в Армению. Ее путешествие совпало с мемориальными церемониями по случаю столетия со дня массового геноцида армян в Османской империи.

Что нужно сделать, чтобы добиться успеха и быть счастливой? Правила жизни Ким Кардашьян здесь!

# общество # Фотофакт # Звезды # Ким Кардашьян # Канье Уэст # Норт Уэст # Хлое Кардашьян

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