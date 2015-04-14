Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст крестили дочь в Иерусалиме

Новости Израиля. В понедельник звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, прибыли в Иерусалим. Обряд крещения дочери пары, Норт Уэст, прошел в армянском храме Святого Иакова в Старом городе Иерусалима.

После церемонии пара посетила главный храм христианского мира – Храм Гроба Господня. Также они посетили Стену Плача, величайшую святыню еврейского народа.

Ким Кардашьян посетила Иерусалим, прервав свою 8-дневную поездку на историческую родину, в Армению. Ее путешествие совпало с мемориальными церемониями по случаю столетия со дня массового геноцида армян в Османской империи.