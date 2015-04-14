25 дней до Великой Победы. 14 апреля 1945 года заняты более 60 населенных пунктов на Земландском полуострове

Новости Беларуси. 25 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты XX века.

14 апреля 1945 года на Земландском полуострове Советская армия заняла более 60 населенных пунктов. Продолжают наступление и войска 2-го Украинского фронта. На территории Чехословакии в этот день им сдались ранее занятые немцами Мазур и Кужелов. В Австрии красноармейцы освободили Гроссэнцерсдорф.

Тем временем в Беларуси во всю кипит мирная жизнь.

14 апреля с поправкой на 70 лет назад на Ленинградском заводе закончили отливку памятника Ленину.

Установку монумента запланировали на первые числа мая. Этот памятник до сих пор украшает площадь Независимости в Минске.

О погибших во время войны товарищах со сих пор с болью вспоминают ветераны.

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Гибли мои товарищи каждый день. Вот хотя бы: сержант копал ячейку, куда спрятаться, а я лежал около радиостанции. Пролетает немецкий самолет и бросает бомбу. И бомба попадает прямо в эту яму. Сержанта – на куски, конечно. Вот самое страшное было. А самый радостный день для меня? Когда мы взяли Пропойск и меня, начальника 858-го стрелкового полка отпустили на родину в отпуск. Приехал, повидал всех, и отца повидал в последний раз. Он, спасая колхозных лошадей, погиб. Вот самый радостный день – повидать отца в последний раз в жизни.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Если вы хотите рассказать свою историю, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 25 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.