В Минске подвели итоги работы Минздрава за 2025 год

Достижения нашей медицины – это здоровье людей. В Минске прошла итоговая коллегия Минздрава, где подвели результаты работы системы за 2025 год и обозначили задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025-м в Беларуси ввели в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения и обновили техническую базу: установили четыре ангиографических комплекса, семь компьютерных и 11 магнитно-резонансных томографов. На предстоящую пятилетку запланирована реализация 129 объектов строительства. Среди ключевых задач – повышение качества подготовки кадров, усиление практикоориентированности обучения, эффективное использование оборудования и решение демографических вопросов: в стране готовят меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни белорусов.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы видим потенциал, где мы должны еще развиваться. Мы понимаем те проблемные вопросы, которые требуют своего ежедневного, так называемого 7 на 24 формата работы. Мы настроены на это и продолжаем внимательно смотреть за теми новшествами, которые есть в мире, для того, чтобы привнести их в нашу систему и добиться поставленных результатов.