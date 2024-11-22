В Минске подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель года»

Они занимают важное место в развитии экономики страны. Формируют четверть валового внутреннего продукта и почти половину экспорта. Особая роль у них и в развитии регионов. Они обеспечивают работой 100 тысяч белорусов по всей стране. Во многом благодаря им даже в глубинке людям доступны все необходимые товары и услуги. Речь о частной инициативе, которая, сохраняя социальную ответственность, уже многие годы вносит весомый вклад в благосостояние Беларуси. Государство же, в свою очередь, создает для бизнеса максимально благоприятные условия. И сегодня пришло время наградить лучших в своем деле. В эти минуты в Минске проходит финал конкурса «Предприниматель года». В числе лауреатов 34 представителя малого и среднего бизнеса. Это люди, чьи истории успеха воплотились в жизнь в самых разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественную церемонию отправилась и съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Влада Родовская.

Они внедряют инновации, создают уникальные продукты и открывают рабочие места. Среди номинантов как уже известные имена в сфере бизнеса, так и те, кто только начал делать первые шаги. Но уже сработал на результат.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Мы уже проводим почти 30 лет конкурс. За это время трансформировалось и много подходов к этому событию и в принципе к предпринимательству в нашей стране. Ключевое, когда мы подводим итоги, смотрим на два фактора. Первое – это вклад бизнеса в развитие нашей страны. У нас много номинаций, но ключевое – это эффективная работа и приумножение экономики со стороны бизнеса. В Беларуси ставка на малый и средний бизнес. Именно предприниматели могут стать драйверами экономики. К слову, четверть ВВП и почти половина белорусского экспорта приходится как раз на этих субъектов. И число граждан, желающих работать на себя, с каждым годом растет.

Марина Радкевич, индивидуальный предприниматель:

В этой сфере я с 2014 года, у меня розничная торговля непродовольственных групп товаров. Главное – гореть, главное – делать все с энтузиазмом. Когда твои мечты в цель превращаются, вообще все несложно. Поддержка со стороны местной исполнительной власти колоссальная. Главное – знать, что ты хочешь сделать. Свое дело – это определенные риски. Но, благодаря комфорту и поддержке со стороны государства, бизнес-направление успешно развивается. Усовершенствование законодательства, финансовая помощь и работа в формате партнерства – это все придает импульс для развития.