«Это была моя смена». Бывший работник ЧАЭС возложил цветы к памятнику погибших коллег

Новости Беларуси. Сколько жизней на самом деле унесла катастрофа на Чернобыльской АЭС? Неизвестно до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество ликвидаторов и очевидцев событий только в первые дни доходило до сотни тысяч. Единицы остались в живых. Сегодня их объединяет общая память об ушедших. Катастрофа, в те времена в Советской Украине, разбросала ядерные облака по большей части Европы после происшествия на четвертом реакторе атомной станции в Чернобыле.

Сергий Акулинин, бывший работник Чернобыльской АЭС: У нас есть традиция. Каждую ночь уже на протяжении вот этих 30 лет приходим сюда и кладем цветы. Все, кто здесь – я всех знаю. Это была моя смена.

В результате аварии мгновенно погиб 31 человек, а десятки тысяч были вынуждены уехать из родных мест. Считается, что до 115 тысяч человек умерли от болезней, связанных с радиацией – таких, как рак, хотя в различных источниках оценки разнятся. На самой станции был построен саркофаг, закрывший четвертый энергоблок. Он прослужил 30 лет.

А в ноябре 2016-го его закрыли новым защитным куполом. Он должен прослужить 100 лет: именно таковы запланированные временные рамки для демонтажа реактора и полной утилизации радиоактивного мусора, в том числе примерно 150 тонн ядерного топлива.