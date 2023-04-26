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Изучили и вопросы применения тактических ядерных зарядов. Белорусские военные завершили подготовку на полигоне России

26 апреля 2023 09:56
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Новости Беларуси. Белорусские артиллеристы завершили подготовку на одном из полигонов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Изучили и вопросы применения тактических ядерных зарядов. Белорусские военные завершили подготовку на полигоне России-1

Теперь расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», приступили к активной боевой подготовке в пункте постоянной дислокации. Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведению учебно-боевых пусков.  

Изучили и вопросы применения тактических ядерных зарядов. Белорусские военные завершили подготовку на полигоне России-4

Это позволило нам не только улучшить свои практические навыки, но и освоить новые способы применения данного ракетного комплекса. Подготовка включала в себя теоретический курс и практические занятия под руководством российских инструкторов. При этом личный состав детально изучил вопросы содержания, применения тактических ядерных зарядов. Заключительным этапом стали боевые пуски по назначенным целям, которые все были поражены. Полученные нами знания и умения мы готовы и способны применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом.  

Изучили и вопросы применения тактических ядерных зарядов. Белорусские военные завершили подготовку на полигоне России-7

В ходе обучения белорусские военнослужащие показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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