В Минске почтили память жертв Холокоста

Новости Беларуси. Мировое сообщество вспоминает сегодня, 27 января, жертв Холокоста. В этот день 71 год назад советские войска освободили узников лагеря «Освенцим». В Минске менее часа назад завершился вечер памяти. Он объединил ветеранов, дипломатов, представителей общественных организаций, молодежь.

Жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев. В Беларуси действовали 260 лагерей. Одним из самых крупных располагался в Минске. В Тростенце содержалось более 100 тысяч узников. Всего же в годы войны немцы уничтожили свыше 900 тысяч белорусских евреев, около четверти из них — дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же вспоминают героизм и мужество жителей Ленинграда. Ровно 72 года назад была полностью снята блокада города на Неве. Почти 900 дней ленинградцы сражались за свой город и за свои жизни, потеряв, по разным данным, от 400 тысяч до миллиона человек.