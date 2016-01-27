Академии управления при Президенте Республики Беларусь исполнилось 25 лет

Новости Беларуси. Академия управления при Президенте использует новые направления при подготовке управленцев. В этом году академии исполняется четверть века. За 25 лет здесь получили образование и прошли курсы переподготовки кадров окало 30 тысяч слушателей. Среди выпускников – управленцы высшего уровня, депутаты, руководители предприятий и организаций.

Сегодня учебное заведение работает по двухуровневой системе образования и 16 уникальным программам. Каждый год внедряются новые методики и усовершенствуется подход к принципам отбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шаврук, проректор по учебной работе - директора Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы слушателей своих настраиваем на то, что они должны у нас получать такие знания, совершенствовать свою профессиональную компетенцию таким образом, чтобы выдавать стране результат. Независимо от того, где бы они ни работали. На области, на отдельном предприятии, узкий у них функционал, широкий, но они у нас имеют возможность саморазвития как личности.