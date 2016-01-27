Новости Беларуси. Противодействовать коррупции будут «прокуроры надзора». Учебное пособие, разработанное Академией управления при Президенте и Генпрокуратурой, ляжет в основу новой специальности. Уже разработан учебный курс и создана аудитория моделирования. В реальной обстановке студенты академии смогут отработать теоретические знания.

Академия управления при Президенте сегодня остается главной кузницей управленческих кадров. За 25 лет здесь получили образование и прошли переподготовку около 30 тысяч слушателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы на виду, в том числе и у наших коллег, партнеров по СНГ, Европы, мира. В какой-то степени мы являемся законодателем мод этой методики, вопросы, связанные с обучением.

Сергей Шаврук, проректор по учебной работе - директора Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы слушателей своих настраиваем на то, что они должны у нас получать такие знания, совершенствовать свою профессиональную компетенцию таким образом, чтобы выдавать стране результат. Независимо от того, где бы они ни работали. На области, на отдельном предприятии, узкий у них функционал, широкий, но они у нас имеют возможность саморазвития как личности.