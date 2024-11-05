В Минске почти 20 тысячам многодетных семей назначен семейный капитал. Программа действует в Беларуси с 2015 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Согласно указу Президента она продлена еще на ближайшую пятилетку. Документ расширяет возможности использования средств господдержки для улучшения жилищных условий. Например, граждане смогут досрочно воспользоваться семейным капиталом при строительстве, даже в случае отсутствия направления от местных органов власти. Впервые в указе закрепляются права детей на жилплощадь, которая была построена или приобретена с использованием госпособия.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В Минске сегодня проживают более 17 тысяч многодетных семей. Размер семейного капитала на 1 января 2024 года определен на сумме 31 тысяча 480 белорусских рублей. Размер семейного капитала у нас ежегодно меняется и утверждается соответствующим постановлением. С января 2025 года у нас также изменяются условия досрочного использования средств семейного капитала. В первую очередь это коснется тех многодетных семей, которые будут использовать его на улучшение жилищных условий.
Чаще всего средства семейного капитала используют для улучшения жилищных условий. В столице более 12 тысяч многодетных семей направили деньги на приобретение квадратных метров.