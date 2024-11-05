В Минске почти 20 тысячам многодетных семей назначен семейный капитал. Программа действует в Беларуси с 2015 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Согласно указу Президента она продлена еще на ближайшую пятилетку. Документ расширяет возможности использования средств господдержки для улучшения жилищных условий. Например, граждане смогут досрочно воспользоваться семейным капиталом при строительстве, даже в случае отсутствия направления от местных органов власти. Впервые в указе закрепляются права детей на жилплощадь, которая была построена или приобретена с использованием госпособия.