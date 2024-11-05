Дорожные службы Минской области завершают подготовку к зимнему периоду

Так, в Любанском районе для обработки дорог во время гололеда и снегопада заготовлено около 400 тонн песко-соляной смеси. Планы перевыполнены. Этого объема хватит на весь зимний период. Полностью готова и техника. Она будет задействована в очистке и подсыпке дорожного покрытия, пешеходных дорожек, тротуаров и дворовых территорий.

Александр Белькевич, первый заместитель директора – главный инженер Любанского ЖКХ:

Вся техника отремонтирована. На сегодняшний день у нас эксплуатируется по содержанию улично-дорожной сети в зимний период 7 единиц тракторной техники, 1 автогрейдер, 2 единицы по внесению песко-соляной смеси. Топлива тоже у нас всегда резерв какой-то держится для этих целей, для ситуаций, которые погода преподносит.

Всего в центральном регионе на дорогах в зимний период будет работать свыше 300 единиц спецтранспорта. В этом году приобрели и новую технику. Кроме того, на дорогах планируют установить щиты и снегозадерживающую сетку.