Беженцы из Сомали стали очередными жертвами латвийских силовиков – есть погибший

Очередными жертвами «латвийского гостеприимства» стали беженцы из Сомали. На нашей территории их сегодня обнаружили полоцкие пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из мужчин был мертв. Второй нуждался в экстренной медицинской помощи. Он рассказал, что накануне их задержали и жестоко избили латвийские силовики. Зверствовали, пока его друг не потерял сознание. Вскоре он скончался. Тогда латвийские полицейские попросту избавились от тела.

Труп выбросили на территорию нашей страны, а пострадавшего иностранца заставили перейти границу. Наши пограничники вызвали медиков и следственно-оперативную группу. Отметим, с начала года на границе с ЕС обнаружили уже 17 погибших иностранцев: 11 тел на границе с Латвией и 6 – с Польшей.