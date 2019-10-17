В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности

Новости Беларуси. Бабье лето не хочет покидать белорусскую столицу. Уже четыре дня подряд тёплый октябрь бьёт все рекорды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Накануне в Минске температурный максимум перешагнул показатели 112-летней давности. Аномально теплая погода открыла для минчан новые возможности. Значительно оживились не только парки, но и городские пляжи. Находятся желающие не только позагорать, но даже покупаться.