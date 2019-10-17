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В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности

17 октября 2019 16:10
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Новости Беларуси. Бабье лето не хочет покидать белорусскую столицу. Уже четыре дня подряд тёплый октябрь бьёт все рекорды,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности-1

Накануне в Минске температурный максимум перешагнул показатели 112-летней давности. Аномально теплая погода открыла для минчан новые возможности. Значительно оживились не только парки, но и городские пляжи. Находятся желающие не только позагорать, но даже покупаться.

В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности-4

У тех, кто не успел словить последние лучики октябрьского лета, возможность ещё есть. Тепло сохранится до начала следующей недели.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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