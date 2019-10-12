Уход за кожей осенью: какие выбрать крема и сделать процедуры

Осень – шоковая терапия для кожи. Холод и сухой воздух – враги, которым можно и нужно давать отпор. Увлажнение, сияние, питание, уход – на какие тюбики делать ставку и как не спустить деньги на ветер? Бьюти-советы дали в программе «Плюс-минус» .

Екатерина Карпелович, врач-дерматовенеролог, косметолог:

Наступление холодов – это испытание для нашей кожи. Кожа сухая, обезвоженная. Мы видим шелушение, покраснение. Это самое благоприятное время для таких салонных процедур, как пилинги, аппаратная косметология, массажи. Когда женщина приходит в 45, говорит: «Мне ещё рано», – нет, тут уже поздно. Ухаживать за своим лицом нужно в тот момент, когда начинается активная работа сальных желёз. Крема, которые используются, должны быть более насыщенными, питательными, а лучше всего, если они будут содержать в своём составе натуральные компоненты растительные: оливковое масло, масло ши, масло жожоба.

Выдерживаем время. То есть за 30-40 минут до выхода из дома. Дайте крему впитаться. Не забываем про защиту SPF от солнца. Зимой оставляйте от 5 до 35. Всё равно, она должна быть в уходе.

Это самое благоприятное время для борьбы с пигментациями, куперозом, для лечения акне, потому что мы можем использовать те агрессивные компоненты, которые летом, к сожалению, благоприятно не скажутся.