Сова прилетела во двор Департамента охраны в Минске

Новости Беларуси. Необычная гостья. Сотрудников Департамента охраны МВД навестила сова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ночная птица залетела прямо во двор центрального управления на улице Грушевской. Для охрановцев это приятный сюрприз: полуночница является символом милицейского подразделения.