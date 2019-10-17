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Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники

17 октября 2019 15:11
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Новости Беларуси. Когда в борьбе за чистоту все средства хороши. Необычный способ уборки опавшей листвы применили столичные коммунальщики,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники-1

В сеть попало видео с улицы Карла Маркса. Две женщины в оранжевой спецодежде решили опередить естественный процесс листопада: пока одна трясла молодое дерево, другая, вооружившись веником и совком, подметала листья.

Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники-4

# Дворы Минска # общество # Фотофакт

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