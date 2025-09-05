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Гражданская инициатива – на улице Восточной в Минске открылась новая игровая площадка

05 сентября 2025 17:40
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На карте Минска новый объект. Реализован еще один проект конкурса гражданских инициатив, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гражданская инициатива – на улице Восточной в Минске открылась новая игровая площадка-2

Дворовая территория на улице Восточной обрела яркие краски. Здесь установили современное детское оборудование с учетом безопасности и функциональности. Идея местных жителей по благоустройству зародилась еще в октябре. А уже сейчас яркая игровая зона наполнилась детским смехом. Новое место для развлечений объединяет жителей четырех близлежащих домов. 

Гражданская инициатива – на улице Восточной в Минске открылась новая игровая площадка-4

Николай Уласюк:
Были замечания по детским площадкам, которые существуют при данных домах. Они немножко устарели. И необходима обязательно модернизация. Учитывая новые требования по безопасности и так далее, было решено предложить построить детскую площадку. И подали гражданскую инициативу депутатам города Минска.

Гражданская инициатива – на улице Восточной в Минске открылась новая игровая площадка-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Очень востребованное предложение со стороны власти к населению. И люди очень быстро откликнулись на то, чтобы во дворе своем сделать определенные какие-то уголки, площадки более интересными, более востребованными прежде всего для детей.

Конкурс гражданских инициатив уже стал доброй традицией. В этом году было реализовано 14 проектов.

# Артем Цуран # Социальная инфраструктура

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