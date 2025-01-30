В Минске планируется ввести 8 объектов системы здравоохранения

Повышение рождаемости, улучшение демографического потенциала и цифровая трансформация. Перед системой здравоохранения стоит задача повысить уровень оказания услуг. В том числе и за счет строительства новых медицинских учреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2025 году в столице планируют ввести 8 объектов здравоохранения, 4 из которых – поликлиники. Один из них – многофункциональный оздоровительный комплекс на улице Маяковского. А в микрорайоне Лошица появится детская поликлиника. Она рассчитана на 480 посещений в смену. Также ожидают новые открытия и микрорайон «Минск-Мир». На улице Кижеватова продолжается строительство детской поликлиники. Она будет с современной и инновационной инфраструктурой. Еще одну поликлинику, только уже взрослую, возводят по соседству. Открытие запланировано на 2025 год.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Две поликлиники – это детская поликлиника на 680 посещений в смену и взрослая поликлиника на 850 посещений в смену. Планируется в текущем году, что жители комплекса и прилегающих территорий смогут обратиться уже за профессиональной, консультативной, доврачебной и врачебной помощью в данное учреждение.

Активно идет в столице и строительство учреждений образования. Свои двери для ребят распахнут две новые школы и три детских сада. Развивается и спортивная инфраструктура. Так, продолжается возведение физкультурно-оздоровительного центра на улице Янки Лучины. Подходит к финишной прямой и строительство Национального футбольного стадиона в районе улицы Ванеева.