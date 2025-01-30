В 2025-м в Минске капитально отремонтируют около 200 жилых домов

В 2025 году в Минске капитально отремонтируют почти 200 жилых домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас фокус на обновление многоэтажек постсоветской застройки. Так, в Московском районе на улице Рафиева идут строительные работы по модернизации инфраструктуры. Чтобы подарить вторую жизнь жилью, меняют инженерные системы, крышу, усиливают конструкции. Появляются и яркие краски – новые фасады. В среднем капремонт длится до 8 месяцев.

Артем Авсеенко, директор ЖКХ № 1 Московского района:

Капитальный ремонт будет проходить в границах таких улиц как Рафиева, Розы Люксенбург, Коржа, Фабрициуса. Основные показатели – это срок службы не менее 25 лет, а также его технические характеристики и состояние. По которому эксплуатирующая организация совместно с ЖКХ районов проводит обследование осенне-весеннее. На основании этого мы даем заявки в администрацию районов, где там рассматривается вопрос о включении его в перспективную программу.

В период проведения капремонта акцент на благоустройство и наведение порядка во дворах. Создают безбарьерную среду и меняют бетонную плитку. Ведутся работы по ремонту отмосток, пешеходных дорожек и восстановлению газона.