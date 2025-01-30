В Витебске открыли уникальное предприятие по производству пресс-форм для обуви

Статус обувной столицы подтверждает Витебск. Там начало работу новое предприятие, у которого нет аналогов на постсоветском пространстве. Только здесь производят пресс-формы любой сложности для самой разной обуви европейских стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летняя или зимняя, спортивная или военная, для охотников или для рыболовов – компания берется даже за самые нетривиальные заказы. А еще год назад на этом месте была лесопилка. Теперь же на 100 % импортозамещающее производство.

Сергей Войтов, главный механик предприятия по производству пресс-форм для подошв обуви:

Время заставляет искать что-то другое, искать импортозамещение. Фактически получается, что производство, которое выполнялось в Италии, переехало к нам в Беларусь. Само по себе оборудование очень уникально. В основном специализируется на двух станках – трехосный и пятиосный. Рынки сбыта уже определены. Закрыть потребности страны – первоочередная задача. Но и за границами Беларуси немало тех, кто уже положил глаз на витебскую продукцию. Отсюда и потребность в расширении штата. Пока здесь трудятся 12 человек, но число сотрудников планируют увеличить вдвое.