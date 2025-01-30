В Витебске открыли уникальное предприятие по производству пресс-форм для обуви
Статус обувной столицы подтверждает Витебск. Там начало работу новое предприятие, у которого нет аналогов на постсоветском пространстве. Только здесь производят пресс-формы любой сложности для самой разной обуви европейских стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летняя или зимняя, спортивная или военная, для охотников или для рыболовов – компания берется даже за самые нетривиальные заказы. А еще год назад на этом месте была лесопилка. Теперь же на 100 % импортозамещающее производство.
Сергей Войтов, главный механик предприятия по производству пресс-форм для подошв обуви:
Время заставляет искать что-то другое, искать импортозамещение. Фактически получается, что производство, которое выполнялось в Италии, переехало к нам в Беларусь. Само по себе оборудование очень уникально. В основном специализируется на двух станках – трехосный и пятиосный.
Рынки сбыта уже определены. Закрыть потребности страны – первоочередная задача. Но и за границами Беларуси немало тех, кто уже положил глаз на витебскую продукцию. Отсюда и потребность в расширении штата. Пока здесь трудятся 12 человек, но число сотрудников планируют увеличить вдвое.
Эдуард Дубровин, директор предприятия по производству пресс-форм для подошв обуви:
Основные заказчики на сегодня – это практически все обувные фабрики Республики Беларусь, такие флагманы как «Белвест», «Марко», «Лидская обувная фабрика». Огромное количество не очень крупных предприятий – это из Петербурга, из Ростова и Дагестана. Список компаний, которые с нами готовы работать уже превышает более 45.
Итальянские специалисты, которых сегодня в штате пять, не только помогли с запуском производства, но и готовы обучать местных сотрудников. Также в планах компании закупка станков и дополнительные инвестиции. Площадь фабрики может быть увеличена на полтысячи квадратных метров.