Евгений Ермолкович представил новую песню. Кому посвящена работа?

Всегда приятно принимать старых друзей нашей студии, особенно если они приходят не с простыми руками, а с творчеством.

Евгений Ермолкович, солист Молодежного театра эстрады: Год начался очень продуктивно и интересно. В театре у нас, как всегда, обильное количество спектаклей, и, конечно, отдыхать не пришлось долго, поэтому, как только закончились новогодние праздники, сразу активно ворвались в сезон именно спектаклей.

Александр Меженный, ведущий:

Песня называется «Благодарю». Кого и за что ты благодаришь?

Евгений Ермолкович, солист Молодежного театра эстрады:

Я благодарю всех тех людей, которые со мной рядом, идут по жизни, которые поддерживают, разделяют мои радости, мои грусти. В этом году юбилей, но так получилось, что в этом году у меня 20 лет на сцене творческой жизни, 15 лет я работаю в Молодежном театре эстрады, и возраст в этом году – 40 лет.

В планах есть сольная программа в Молодежном театре эстрады. Дата запланирована. Я пока ничего не буду уточнять, но скажу только одно – концерт будет в двух отделениях. Еще клипы, песни, концерты, выступления. Все это есть, все это в планах. Главное, чтобы на это хватало здоровья, поэтому, друзья, берегите себя!