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Евгений Ермолкович представил новую песню. Кому посвящена работа?

20 марта 2026 09:28
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Всегда приятно принимать старых друзей нашей студии, особенно если они приходят не с простыми руками, а с творчеством.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Ермолкович, солист Молодежного театра эстрады. Он готов порадовать новой песней. 

Евгений Ермолкович представил новую песню. Кому посвящена работа?-2

Евгений Ермолкович, солист Молодежного театра эстрады:
Год начался очень продуктивно и интересно. В театре у нас, как всегда, обильное количество спектаклей, и, конечно, отдыхать не пришлось долго, поэтому, как только закончились новогодние праздники, сразу активно ворвались в сезон именно спектаклей. 

Молодежный театр эстрады стал Заслуженным коллективом Республики Беларусь – поговорили с директором.

Евгений Ермолкович представил новую песню. Кому посвящена работа?-4

Александр Меженный, ведущий:
Песня называется «Благодарю». Кого и за что ты благодаришь?

Евгений Ермолкович, солист Молодежного театра эстрады:
Я благодарю всех тех людей, которые со мной рядом, идут по жизни, которые поддерживают, разделяют мои радости, мои грусти. В этом году юбилей, но так получилось, что в этом году у меня 20 лет на сцене творческой жизни, 15 лет я работаю в Молодежном театре эстрады, и возраст в этом году – 40 лет.

В планах есть сольная программа в Молодежном театре эстрады. Дата запланирована. Я пока ничего не буду уточнять, но скажу только одно – концерт будет в двух отделениях. Еще клипы, песни, концерты, выступления. Все это есть, все это в планах. Главное, чтобы на это хватало здоровья, поэтому, друзья, берегите себя!

Подробности в видео.

# Театр # Таланты Беларуси # Евгений Ермолкович # Интервью # Музыка

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