В Минске отремонтировали свыше 100 спортивных площадок с начала 2026-го

Так, с начала 2026 года в столице отремонтировали свыше 100 спортивных площадок, что составляет порядка 80 % от плана.

Всего в городе насчитывается около 380 таких локаций. В 2026 году Минск прирос и новыми. Это в том числе зона для пляжного футбола в Центральном районе, а также для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол – в парке им. Уго Чавеса. Установили современные тренажеры и в «Парке медицины». Кроме того, в столице продолжается строительство новых спортивных объектов.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Сейчас строится возле «Минск-Арены» здание для занятий экстремальными видами спорта. Ведутся работы по проектированию здания для пляжного волейбола. Интересный проект, с учетом того, что у нас уже в парке Челюскинцев есть такой объект и он пользуется спросом.

Особое внимание уделяется и развитию сети велодорожек. Сегодня в Минске насчитывается около 15 тысяч прокатных самокатов и велосипедов: для комфортного передвижения оборудован маршрут в 370 км. Только в 2026 году сеть велодорожек города увеличилась на 7 километров. Новые участки появились во Фрунзенском и Октябрьском районах, а также возле Слепянской водной системы.