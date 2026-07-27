Белорусская техника помогает с уборкой урожая на Кубани

Аграрная отрасль – одна из флагманских отраслей союзной экономики, а белорусскую сельхозтехнику отлично знают и в европейской части России, и далеко за Уралом. Наши комбайны помогают с уборкой на Кубани – этот край всегда славился высоким намолотом со своих черноземов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Миллиард – это нормально»: Лукашенко обозначил новые горизонты для Беларуси и Калужской области. И постепенно местные хозяйства переходят на нашу агротехнику: от зерноуборочных машин до тракторов. В этом целый ряд преимуществ, но основное – доступность деталей. В регионе весной открыли новый мультибрендовый центр, где собрали самую востребованную технику от отечественных производителей. Здесь же обеспечен сервис. Самая популярная – продукция МТЗ, минские тракторы практически незаменимы на виноградниках.

Богатые плантации с виноградом зреют на Кубани. Этот край – центр российского виноделия. Здесь в прошлом году сняли больше 300 тысяч тонн сочной ягоды на переработку. Практически незаменимы на плантациях белорусские тракторы. Помогают в уходе за лозой и уборке урожая. От виноградников до фруктовых садов и пшеничных полей – белорусские тракторы используют по всей Кубани. В общем парке сельхозтехники 70 % – МТЗ. Продвижением этих машин в регионе больше 20 лет занимается торговое представительство нашего завода.

Андрей Клюкин, генеральный директор торгового дома МТЗ-Северо-Запад (Россия):

За эти годы уже поставлено около 30 тысяч тракторов в регион. В самые лучшие годы 800-900 единиц техники поставляли. Это и сельское хозяйство, и коммунальная техника. В том числе в 2023 году у нас была серьезная поставка 150 единиц в разные муниципальные образования Краснодарского края. Также мы привозим запасные части оригинальные, продаем, технику обслуживаем полностью. Начиная от того, что ее привозим сами в Краснодарский край, юридически полностью «очищаем», продаем, доставляем клиентам.

Для обеспечения хозяйств нужным количеством тракторов в станице Староминской открыли совместную сборку «Беларусов». Эта техника специальна для работы на плантациях с виноградом и в фруктовых садах. В промкооперации делают ставку на локализацию производства. Выгодным преимуществом наших агромашин на большом рынке остается доступность деталей. Постепенно в крае отказываются от европейского.

На Кубани уборка урожая почти завершена. В закромах больше 8 миллионов тонн зерновых. Вот под Армавиром последнюю полосу с житом обмолачивают гомельские комбайны. Местное агропредприятие решило обновить парк техники. Белорусские машины, универсальные труженики, с полей с пшеницей переедут на плантации с подсолнечниками.