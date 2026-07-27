На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев?

Провести лето с пользой – получить реальный опыт работы, первые деньги и завести друзей. Молодые люди продолжают приобщаться к студотрядовскому движению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным оператором молодежного трудоустройства в Беларуси, координируя работу через студотряды и штабы трудовых дел, является Белорусский республиканский союз молодежи. Движение объединяет сотни активных и целеустремленных ребят, которые хотят научиться работать в команде. В Гомельской области в этом году сформировано более 400 студенческих отрядов самого разного профиля.