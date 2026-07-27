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На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев?

27 июля 2026 17:18
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Провести лето с пользой – получить реальный опыт работы, первые деньги и завести друзей. Молодые люди продолжают приобщаться к студотрядовскому движению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным оператором молодежного трудоустройства в Беларуси, координируя работу через студотряды и штабы трудовых дел, является Белорусский республиканский союз молодежи. Движение объединяет сотни активных и целеустремленных ребят, которые хотят научиться работать в команде. В Гомельской области в этом году сформировано более 400 студенческих отрядов самого разного профиля.

О том, как проходят рабочие будни молодежи, расскажет Анна Корольчук.

На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев? -2

К опытному коллективу предприятия «Ратон» примкнуло молодое пополнение. 15 учащихся Гомельского государственного колледжа связи на время лета стали частью большого производства. Спектр задач серьезный: от слесарных и монтажных работ до сборки электротехнической продукции. На предприятии действует система наставничества: за новичками закрепляют опытного специалиста, который помогает быстро освоиться в цеху и контролирует качество работ.

На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев? -4

Александр Власенко, ведущий инженер-конструктор предприятия «Ратон»:
На нашем предприятии выпускается продукция электротехнической направленности для оборудования электрических подстанций. Из новинок ячейки в элегазовой изоляции. Основной потребитель – «Беларуськалий».

Энергооборудование с гомельской маркой поставляется по всей Беларуси и в Россию. Свой вклад в сборку сложных устройств вносят и студотрядовцы, для которых такая практика – это не только первые профессиональные навыки, но и финансовая независимость. Например, Максим Захаров мечтает накопить деньги для обучения в автошколе. 

На заводе, в полях и больницах – как проходят рабочие будни студотрядовцев? -6

Максим Захаров, боец студенческого производственного отряда «Ратоновец» имени Героя Советского Союза И.И. Федюнинского:
Первый раз пошел летом подработать. Предложили такой вариант. Я согласился. Я учусь в колледже связи на слесаря-ремонтника. Отчасти связана моя будущая профессия с тем, чем я сейчас занимаюсь. А отчасти личный опыт, на будущее. 

Далее смотрите в видео. 

# Предприятия Беларуси # Студенты # Молодежь Беларуси

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