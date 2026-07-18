Прямой эфир

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников

18 июля 2026 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Летняя оздоровительная кампания в Беларуси охватит порядка 165 тысяч школьников. Столько детей за сезон примут загородные круглосуточные лагеря, которых по всей стране открылось около тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И главное – этот отдых по-прежнему доступен. Государство берет на себя часть расходов, выделяя субсидии на каждую путевку.

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников -2

Например, за путевку в стандартный круглосуточный лагерь ценой около 760 рублей автоматически компенсируют 302 рубля – а это сразу 40% стоимости. Для пришкольных лагерей дневного пребывания поддержка еще весомее – она достигает 73%, а дотация на ребенка составляет 127 рублей.

При этом итоговые расходы для родителей часто снижаются до символических 10-15% от реальной цены. Разницу полностью покрывают коллективные договоры предприятий и выплаты от профсоюзов. А дети-сироты, ребята из многодетных семей и дети-инвалиды оздоравливаются абсолютно бесплатно.

Но государственная поддержка – это лишь экономическая сторона вопроса. Главное, что в лагерях у детей гаджеты сами собой уходят на второй план. Программа отдыха настолько насыщенная, что виртуальный мир уступает место живому общению: спорту, флешмобам и изучению белорусской истории.

О том, как на практике обеспечивается абсолютная безопасность детей и почему они мечтают вернуться сюда снова, в репортаже наших корреспондентов.

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников -4

Нарисуйте свое лето! Детство этих ребят точно запомнится солнечным, ярким, дружеским. Асфальт – как полотно, мелки – вместо кистей, свежий воздух соснового леса – для вдохновения.

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников -6

За свой «золотой мяч» на новой многофункциональной спортивной площадке борются мальчишки. Ее открыли в этом году. И теперь у ребят свой чемпионат по футболу. Страсти разгораются не хуже, чем на мундиале. К слову, счет в поединках сборных парни узнают только вечером. В лагере у ребят фактически цифровой детокс – никаких гаджетов в течение дня, доступ в интернет строго ограничен, по часу утром и вечером. 

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников -8

Александр Городечный, воспитанник детского воспитательно-оздоровительного лагеря «Орленок»:
Я приехал сюда, потому что мне рассказал друг, что тут очень дружный коллектив и классно. Я считаю это плюсом, потому что можно провести больше времени с новыми знакомыми, с друзьями. 

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников -10

В лагере «Орленок» уже третья смена. Детей принимают в возрасте с 6 до 17 лет. Для младших подготовили активные игры и творческие батлы, для старших – квесты и флэшмобы. Некоторые из ребят, считайте, выросли в «Орленке»: возвращаются 6-7 сезонов подряд.

Далее смотрите в видео. 

# Детские лагеря в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как гремела юбилейная «Славянка» и какие задачи поставил Президент перед регионами? Анонс «Недели»
18 июля 2026 17:09

Как гремела юбилейная «Славянка» и какие задачи поставил Президент перед регионами? Анонс «Недели»

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?
18 июля 2026 17:02

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?

Огонь ничто без человека – День металлурга отметят в Беларуси 19 июля
18 июля 2026 16:56

Огонь ничто без человека – День металлурга отметят в Беларуси 19 июля