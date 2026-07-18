Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников
Летняя оздоровительная кампания в Беларуси охватит порядка 165 тысяч школьников. Столько детей за сезон примут загородные круглосуточные лагеря, которых по всей стране открылось около тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И главное – этот отдых по-прежнему доступен. Государство берет на себя часть расходов, выделяя субсидии на каждую путевку.
Например, за путевку в стандартный круглосуточный лагерь ценой около 760 рублей автоматически компенсируют 302 рубля – а это сразу 40% стоимости. Для пришкольных лагерей дневного пребывания поддержка еще весомее – она достигает 73%, а дотация на ребенка составляет 127 рублей.
При этом итоговые расходы для родителей часто снижаются до символических 10-15% от реальной цены. Разницу полностью покрывают коллективные договоры предприятий и выплаты от профсоюзов. А дети-сироты, ребята из многодетных семей и дети-инвалиды оздоравливаются абсолютно бесплатно.
Но государственная поддержка – это лишь экономическая сторона вопроса. Главное, что в лагерях у детей гаджеты сами собой уходят на второй план. Программа отдыха настолько насыщенная, что виртуальный мир уступает место живому общению: спорту, флешмобам и изучению белорусской истории.
О том, как на практике обеспечивается абсолютная безопасность детей и почему они мечтают вернуться сюда снова, в репортаже наших корреспондентов.
Нарисуйте свое лето! Детство этих ребят точно запомнится солнечным, ярким, дружеским. Асфальт – как полотно, мелки – вместо кистей, свежий воздух соснового леса – для вдохновения.
За свой «золотой мяч» на новой многофункциональной спортивной площадке борются мальчишки. Ее открыли в этом году. И теперь у ребят свой чемпионат по футболу. Страсти разгораются не хуже, чем на мундиале. К слову, счет в поединках сборных парни узнают только вечером. В лагере у ребят фактически цифровой детокс – никаких гаджетов в течение дня, доступ в интернет строго ограничен, по часу утром и вечером.
Александр Городечный, воспитанник детского воспитательно-оздоровительного лагеря «Орленок»:
Я приехал сюда, потому что мне рассказал друг, что тут очень дружный коллектив и классно. Я считаю это плюсом, потому что можно провести больше времени с новыми знакомыми, с друзьями.
В лагере «Орленок» уже третья смена. Детей принимают в возрасте с 6 до 17 лет. Для младших подготовили активные игры и творческие батлы, для старших – квесты и флэшмобы. Некоторые из ребят, считайте, выросли в «Орленке»: возвращаются 6-7 сезонов подряд.
Далее смотрите в видео.