Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников

Летняя оздоровительная кампания в Беларуси охватит порядка 165 тысяч школьников. Столько детей за сезон примут загородные круглосуточные лагеря, которых по всей стране открылось около тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И главное – этот отдых по-прежнему доступен. Государство берет на себя часть расходов, выделяя субсидии на каждую путевку.

Например, за путевку в стандартный круглосуточный лагерь ценой около 760 рублей автоматически компенсируют 302 рубля – а это сразу 40% стоимости. Для пришкольных лагерей дневного пребывания поддержка еще весомее – она достигает 73%, а дотация на ребенка составляет 127 рублей.

При этом итоговые расходы для родителей часто снижаются до символических 10-15% от реальной цены. Разницу полностью покрывают коллективные договоры предприятий и выплаты от профсоюзов. А дети-сироты, ребята из многодетных семей и дети-инвалиды оздоравливаются абсолютно бесплатно.

Но государственная поддержка – это лишь экономическая сторона вопроса. Главное, что в лагерях у детей гаджеты сами собой уходят на второй план. Программа отдыха настолько насыщенная, что виртуальный мир уступает место живому общению: спорту, флешмобам и изучению белорусской истории.