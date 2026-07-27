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Молодость теперь длится до 44? Муковозчик про новость от ВОЗ

27 июля 2026 17:30
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Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Молодость теперь длится до 44? Муковозчик про новость от ВОЗ-2

Прекрасная новость от ВОЗ: молодость теперь официально длится до 44 лет! Современная медицина, здоровый образ жизни и технологии позволяют людям дольше оставаться энергичными, вот возрастные категории и пересмотрели. А вы чувствуете себя молодым?

Молодость теперь длится до 44? Муковозчик про новость от ВОЗ-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Это не молодость длится до 44 лет, это вас обманули, девчонки. До 44 лет скоро вам нельзя будет покупать алкоголь и никотиносодержащие, занимать в корпорациях руководящие посты, а еще появятся фильмы для по-настоящему взрослых с маркировкой «44+».

А вот уже в 45 – «баба ягодка опять!» – вас признают половозрелыми полноценными и полноправными членами общества, так? Но будет уже поздно, честно скажу я вам.

Однако вы меня не услышите, вы будете танцевать, подпевая ансамблю «Самоцветы»: «Не надо печалиться, вся жизнь впереди!» Коль раз уже сказали, что молодость будет вечной, то, не забывая менять батарейки, и пей-гуляй!

Ох, чует мое сердце, дотанцуемся мы, блондинки мои, с такими вот постановлениями.

Далее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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