В Минске открывается международный форум «ТИБО-2019». Какие события он объединит

Новости Беларуси. Евразийский цифровой форум, Белорусский саммит по информационно-коммуникационным технологиям, Конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. Все это «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям открывается сегодня на площадке комплекса «Минск-Арена». Приветствие его участникам и гостям направил Президент Беларуси. Форум проводится ежегодно и объединяет масштабную выставку и множество тематических мероприятий.