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В Минске открывается международный форум «ТИБО-2019». Какие события он объединит

08 апреля 2019 08:51
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Новости Беларуси. Евразийский цифровой форум, Белорусский саммит по информационно-коммуникационным технологиям, Конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. Все это «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям открывается сегодня на площадке комплекса «Минск-Арена». Приветствие его участникам и гостям направил Президент Беларуси. Форум проводится ежегодно и объединяет масштабную выставку и множество тематических мероприятий.

В Минске открывается международный форум «ТИБО-2019». Какие события он объединит -1

В 2018 году их посетили 27 с половиной тысяч человек. На форуме также подведут итоги конкурса интернет-ресурсов. Информация в сети приобретает все большую востребованность. Так, сайт нашего телеканала в среднем ежемесячно посещают более полутора миллионов пользователей.

В Минске открывается международный форум «ТИБО-2019». Какие события он объединит -4

В Минске открывается международный форум «ТИБО-2019». Какие события он объединит -6

# It-технологии # общество # Фотофакт

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