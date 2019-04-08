Что нужно сделать, чтобы жировка приходила на электронную почту?

Расчётно-справочный центр, типография, снова отделение РСЦ, после – специальная служба доставки и, наконец-то, почтовый ящик. Собственник жилья – последнее звено в большом путешествии жировки. Такая коммунальная карусель, если не отнимает время и деньги, то уж точно не приумножает благосостояние.

Александр Кендыш, начальник расчётно-справочного центра №5 Фрунзенского района г. Минска: Это нужно всё отсортировать, проверить, все ли они пришли. Бывает такое, что где-то опечатка, где-то, возможно, подъезд или дом не напечатан. Нужно всё это допечатать в срочном порядке и успеть до 15 числа.

Чтобы облегчить жизнь, белорусам предлагают получать итоговые ведомости в электронном виде. Только в столице на распечатку жировок каждый месяц уходит порядка 4 тонн бумаги.

6,5 тысяч лицевых счетов в Минске перевели на онлайн-вариант. Первый виртуальный бланк отправили владельцу ещё в 2014 году. Получать электронную жировку можно после одной прогулки с паспортом до ближайшего расчётно-справочного центра.

Для печати таких квитанций всё ещё вырубают леса. Сводная таблица переносится не на продукт вторсырья, а на плотную, белоснежную бумагу.

Что касается онлайн-извещения, то его проще сохранить, а после проанализировать данные за несколько месяцев. К тому же можно распечатать сколько угодно копий.

Система оплаты коммунальных услуг развивается из года в год. Недавно на жировке появился QR-код, содержащий всю необходимую информацию. Платить по счетам с его помощью можно через мобильное банковское приложение или почту.