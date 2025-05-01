В Минске открыт сезон аттракционов
Новый сезон 1 мая открывает главная развлекательная локация столицы – после реконструкции двери для гостей распахнул парк имени Горького. К слову, этот старейший парк сегодня, 1 мая, отмечает свое 220-летие. Минчане и гости могут оценить по достоинству новый формат отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летний сезон открыли и другие столичные парки: Челюскинцев, 900-летия Минска и имени Уго Чавеса. Аттракционы уже принимают маленьких и взрослых посетителей. Новинка этого года в парке Челюскинцев, которая не оставила гостей равнодушными, – современный аттракцион «Микс». Он появился на месте старых «Лебедей».
Ну, мы не то чтобы часто ходим. В этом году, мы только открываем сезон.
Приехали в Минск просто погулять, потусить.
– В прошлом году мы тоже сюда ездили, мне кажется, уже у нас станет традицией сюда ездить.
Я вообще сам не из Минска, из Жодино. Проходили, решили зайти, покатались на аттракционах. Все понравилось, красивый парк. Атмосфера прикольная.
Чистый, аккуратный парк. Готов сюда каждое лето ездить и отдыхать.
Кататься на каруселях и горках гости могут с 11 до 9 вечера. Выходные в парках по понедельникам и вторникам, а в парке 900-летия Минска еще и в среду. В 2025 году в планах расширение парка имени Уго Чавеса. Добавить новые спортивные и игровые зоны с велотреком и хоккейной площадкой планируют ближе к лету.