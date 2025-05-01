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В Минске открыт сезон аттракционов

01 мая 2025 08:42
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Новый сезон 1 мая открывает главная развлекательная локация столицы – после реконструкции двери для гостей распахнул парк имени Горького. К слову, этот старейший парк сегодня, 1 мая, отмечает свое 220-летие. Минчане и гости могут оценить по достоинству новый формат отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыт сезон аттракционов-2

Летний сезон открыли и другие столичные парки: Челюскинцев, 900-летия Минска и имени Уго Чавеса. Аттракционы уже принимают маленьких и взрослых посетителей. Новинка этого года в парке Челюскинцев, которая не оставила гостей равнодушными, – современный аттракцион «Микс». Он появился на месте старых «Лебедей».

В Минске открыт сезон аттракционов-4

Ну, мы не то чтобы часто ходим. В этом году, мы только открываем сезон. 

В Минске открыт сезон аттракционов-6

Приехали в Минск просто погулять, потусить. 
– В прошлом году мы тоже сюда ездили, мне кажется, уже у нас станет традицией сюда ездить.

В Минске открыт сезон аттракционов-8

Я вообще сам не из Минска, из Жодино. Проходили, решили зайти, покатались на аттракционах. Все понравилось, красивый парк. Атмосфера прикольная. 

В Минске открыт сезон аттракционов-10

Чистый, аккуратный парк. Готов сюда каждое лето ездить и отдыхать.

Кататься на каруселях и горках гости могут с 11 до 9 вечера. Выходные в парках по понедельникам и вторникам, а в парке 900-летия Минска еще и в среду. В 2025 году в планах расширение парка имени Уго Чавеса. Добавить новые спортивные и игровые зоны с велотреком и хоккейной площадкой планируют ближе к лету.

# Парки # Парки Минска

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