В Минске открыт сезон аттракционов

Новый сезон 1 мая открывает главная развлекательная локация столицы – после реконструкции двери для гостей распахнул парк имени Горького. К слову, этот старейший парк сегодня, 1 мая, отмечает свое 220-летие. Минчане и гости могут оценить по достоинству новый формат отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний сезон открыли и другие столичные парки: Челюскинцев, 900-летия Минска и имени Уго Чавеса. Аттракционы уже принимают маленьких и взрослых посетителей. Новинка этого года в парке Челюскинцев, которая не оставила гостей равнодушными, – современный аттракцион «Микс». Он появился на месте старых «Лебедей».

Ну, мы не то чтобы часто ходим. В этом году, мы только открываем сезон.

Приехали в Минск просто погулять, потусить.

– В прошлом году мы тоже сюда ездили, мне кажется, уже у нас станет традицией сюда ездить.

Я вообще сам не из Минска, из Жодино. Проходили, решили зайти, покатались на аттракционах. Все понравилось, красивый парк. Атмосфера прикольная.