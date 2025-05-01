В Гродненской области стартовал поздравительный марафон ко Дню Победы

Вниманием и заботой наши защитники окружены ежедневно, но в преддверии праздника Победы встречи становятся особенно торжественными. В Гродненской области стартовал поздравительный марафон. В гости к участникам Великой Отечественной приходят школьники, представители власти и общественных объединений, чтобы от всего сердца сказать спасибо за мирное небо над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шумно и многолюдно во дворе Зинаиды Кругловой. В годы войны она работала помощницей машиниста паровоза, помогала доставлять на фронт боеприпасы и военную технику. В торжественной обстановке ветерану вручили юбилейную медаль и другие памятные подарки. Праздничную акцию сопровождал духовой оркестр. День Победы, как и 80 лет назад, участники войны встречают со слезами на глазах.

Зинаида Круглова, ветеран Великой Отечественной войны: Победу мы встречали недалеко от города Тихвин, такая станция, там я работала, паровозное депо, в пути встречали, по пути смотрели, как люди: кто радовался, кто очень горько плакал.

Юрий Валеватый, первый заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Каждый раз, принимая участие, испытываешь какое-то особое волнение и трепет, эти внутренние ощущения положительных таких эмоций, которые переплетаются с той скорбью, которую пришлось пережить нашим ветеранам, нашим труженикам тыла, нашим людям по восстановлению мирного быта на территории нашей страны.

Среди огромного количества мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, такие визиты к ветеранам занимают особое место. Марафон поздравлений шагает по всей стране. В ближайшие дни музыка и слова благодарности прозвучат для всех участников Великой Отечественной.