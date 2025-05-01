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С 1 мая в Беларуси вступает в силу обновлённый закон о ветеранах – что изменилось?

01 мая 2025 08:08
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Отдать дань уважения тем, кто сражался за свободу и мир. С этого дня в Беларуси вступают в силу изменения, предусмотренные законом по вопросам ветеранов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснутся как участников Великой Отечественной войны, так и ветеранов боевых действий на территории других государств, а также членов семей погибших. Необходимость изменений продиктована временем: меры поддержки долго не обновлялись. Кроме того, пересмотреть льготы обязывает возраст наших защитников: почти все ветераны ВОВ отметили вековой юбилей и их здоровье требует внимания.

С 1 мая в Беларуси вступает в силу обновлённый закон о ветеранах – что изменилось?-2

Так, с 1 мая узники фашизма смогут бесплатно получать лекарства, средства социальной реабилитации, а также проходить санаторно-курортное лечение и оздоровление. Лица награжденные орденами или медалями за безупречную воинскую службу, теперь отнесены к участникам Великой Отечественной войны. Масштабные изменения коснулись и ветеранов боевых действий на территории других государств. Для лиц из этой категории, получивших статус инвалида в мирное время, пенсионный возраст снижен на пять лет.

С 1 мая в Беларуси вступает в силу обновлённый закон о ветеранах – что изменилось?-4

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Забота о ветеранах в нашей стране – это нравственный, святой долг и государства, и общества. Надо сказать, что с учетом особого статуса ветеранов им сегодня оказывается полный комплекс социальных гарантий по различным сферам жизнедеятельности с тем, чтобы они как можно дольше сохраняли активное, здоровое долголетие с учетом их почтенного возраста.

Сегодня в стране проживает около 8 000 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, партизан и подпольщиков. И порядка 20 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане. Со стороны государства им оказывается всесторонняя помощь и поддержка.

# Государственная социальная политика # Марина Артеменко

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