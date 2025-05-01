С 1 мая в Беларуси вступает в силу обновлённый закон о ветеранах – что изменилось?

Отдать дань уважения тем, кто сражался за свободу и мир. С этого дня в Беларуси вступают в силу изменения, предусмотренные законом по вопросам ветеранов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснутся как участников Великой Отечественной войны, так и ветеранов боевых действий на территории других государств, а также членов семей погибших. Необходимость изменений продиктована временем: меры поддержки долго не обновлялись. Кроме того, пересмотреть льготы обязывает возраст наших защитников: почти все ветераны ВОВ отметили вековой юбилей и их здоровье требует внимания.