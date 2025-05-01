Бюджет прожиточного минимума с 1 мая вырастет на 3,3%

Повысить социальную защищенность. С 1 мая в стране увеличивается бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним вырастут надбавки к пенсиям, государственные пособия и отдельные социальные выплаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, величина прожиточного минимума для каждой социально-демографической группы своя. Для трудоспособного населения с этого дня она составит 498 рублей, для пенсионеров – 333 рубля 59 копеек. Кроме того, вырастут единовременные пособия при рождении ребенка. Так, за первенца молодым мамам выплатят 4 тысячи 625 белорусских рублей. На 3,3 % вырастут также размеры пособий для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше трех лет и детей-инвалидов.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

БПМ в среднем на душу населения увеличится по сравнению с его установленной величиной от 1 февраля на 3,3%. При перерасчете бюджета прожиточного минимума автоматически у нас увеличиваются и социальные выплаты, привязанные к этой величине.

Напомним, бюджет прожиточного минимума представляет собой денежную величину, которая должна удовлетворить базовые потребности человека. Этот показатель также позволяет специалистам определять уровень жизни граждан. В Беларуси сумма БПМ пересчитывается ежеквартально – всегда в сторону увеличения.