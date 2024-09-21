Белорусские парламентарии примут участие в Саммите будущего в ООН

О мире 21 сентября говорили в Организации Объединенных Наций. Участие в обсуждении основных вызовов времени приняли молодежные активисты. ООН объявила так называемый день действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходил в формате конференции и предварял основные встречи высокого уровня. Завтра в Нью-Йорке стартует двухдневный Саммит будущего, участие в котором примут и белорусские парламентарии. Это председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник и заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко.

Для Минска это еще одна возможность донести до международного сообщества информацию о реальном положении дел в Беларуси. Белорусская делегация примет участие в межправительственном диалоге по подготовке важнейших документов саммита. Речь о Пакте во имя будущего, Глобальном цифровом договоре и Декларации для будущих поколений. Они станут фактическим итогом встречи.