Обращение к народам о сохранении и укреплении мира приняли в Минске

Праздник, позволяющий объединить усилия человечества и противостоять агрессии и насилию. Каждый год 21 сентября по всей планете отмечается Международный день мира, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный день мира отмечают в Беларуси.

Мы, дети, за мир. Чтобы помнить ошибки прошлого, не совершать их в будущее. И смело смотреть в будущее. И быть уверенным, что оно будет.

Дмитрий Карань, председатель правления Минского городского отделения ОО «Белорусский фонд мира»:

Сеть школ мира в Республике Беларусь – это единственный проект на постсоветском пространстве. В настоящее время, согласно положению, такой статус присвоен 224 школам Республики Беларусь. У нас в городе Минске это звание имеют 55 школ.

Участники общегородской линейки приняли обращение к народам о сохранении и укреплении мира на всей Земле, о прекращении войн на планете. Ведь это основа успешного развития любого государства и всего человечества.