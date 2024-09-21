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Обращение к народам о сохранении и укреплении мира приняли в Минске

21 сентября 2024 13:40
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Праздник, позволяющий объединить усилия человечества и противостоять агрессии и насилию. Каждый год 21 сентября по всей планете отмечается Международный день мира, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день мира отмечают в Беларуси.

Обращение к народам о сохранении и укреплении мира приняли в Минске-2

Мы, дети, за мир. 

Чтобы помнить ошибки прошлого, не совершать их в будущее. И смело смотреть в будущее. И быть уверенным, что оно будет.

Обращение к народам о сохранении и укреплении мира приняли в Минске-4

Дмитрий Карань, председатель правления Минского городского отделения ОО «Белорусский фонд мира»:
Сеть школ мира в Республике Беларусь – это единственный проект на постсоветском пространстве. В настоящее время, согласно положению, такой статус присвоен 224 школам Республики Беларусь. У нас в городе Минске это звание имеют 55 школ.

Обращение к народам о сохранении и укреплении мира приняли в Минске-6

Участники общегородской линейки приняли обращение к народам о сохранении и укреплении мира на всей Земле, о прекращении войн на планете. Ведь это основа успешного развития любого государства и всего человечества.

Обращение к народам о сохранении и укреплении мира приняли в Минске-8

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:
Мы здесь по приглашению белорусов. В этот день мы осознаем, что не бывает мира без справедливости. Здесь показывают важность праздника на уровне не только всего общества, но и отдельного человека.

# Праздничные даты

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