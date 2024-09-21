У каждого есть своя изюминка – пообщались с участницей просветительского проекта «Общение без барьеров»

Валерия Яскевич, корреспондент: Сегодня в центре внимания история Полины, студентки БГЭУ, которая несмотря на трудности ведет активную и насыщенную жизнь. Она закончила художественную школу, учится на социолога и находит время для творчества.

Своим примером девушка показывает другим, что никакие обстоятельства не могут ограничить стремление к развитию и душевной гармонии.

Полина Литвинович, участница просветительского проекта «Общение без барьеров»: Очень длинный диагноз, но если кратенько, то это пороки верхних и нижних конечностей. То есть у меня нет правой ноги, я ношу протез. На руке тоже отсутствуют некоторые пальцы. Сложностей, честно говоря, куча. Ну, привыкаешь. Когда ты всю жизнь в таком состоянии, то не чувствуешь. Просто иногда физически намного быстрее устаешь.

В детстве Полина не любила рисовать. Но однажды, придя в Дом творчества и попробовав свои силы, поняла, что этот вид деятельности ей интересен. И поступила в художественную школу. Мама девушки отнеслась к ее увлечению скептически, но со временем признала, что дочь нашла себя. Творческий путь Полины сложился весьма благополучно.

Полина Литвинович:

В большей степени я рисую карандашами, простыми обычными карандашами. Портреты. Мне нравятся портреты. Это всегда очень интересно. Разные лица. У каждого есть какая-то своя изюминка. Я люблю что-нибудь лепить, вырезать. Тоже такое. Когда-то лепила из глины. Фенечки плету, но это так, чисто расслабиться.

Ее цель – показать, что правильное взаимодействие и поддержка могут помочь людям с особенностями чувствовать себя комфортно и уверенно в обществе. Она готова делиться как позитивным, так и негативным опытом.