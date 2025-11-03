Профилактика возгораний. Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске более 100 таких построек.
Профилактика возгораний. Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске более 100 таких построек.
С начала 2025-го на объектах зарегистрировано 17 пожаров. Что на 13 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего возгорания происходили во Фрунзенском районе. Также в Минске проводится ремонт и реконструкция пустующих построек. Работы ведутся на трех объектах: на улицах Казинца, Красной и Революционной. В будущем запланировано обновление еще 24-х зданий.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, неустановленным лицом. Для снижения рисков возникновения таких происшествий активно взаимодействие осуществляется органами власти и МЧС.
Мониторинг пустующих объектов проводится в рамках акции «За безопасность вместе». Некоторые неэксплуатируемые здания постепенно ликвидируют. В 2025 году уже снесли 26 таких построек.