Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий

С начала 2025-го на объектах зарегистрировано 17 пожаров. Что на 13 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего возгорания происходили во Фрунзенском районе. Также в Минске проводится ремонт и реконструкция пустующих построек. Работы ведутся на трех объектах: на улицах Казинца, Красной и Революционной. В будущем запланировано обновление еще 24-х зданий.