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Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий

03 ноября 2025 17:55
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Профилактика возгораний. Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске более 100 таких построек.

Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий-2

С начала 2025-го на объектах зарегистрировано 17 пожаров. Что на 13 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего возгорания происходили во Фрунзенском районе. Также в Минске проводится ремонт и реконструкция пустующих построек. Работы ведутся на трех объектах: на улицах Казинца, Красной и Революционной. В будущем запланировано обновление еще 24-х зданий.

Работники МЧС проводят мониторинг неэксплуатируемых зданий-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, неустановленным лицом. Для снижения рисков возникновения таких происшествий активно взаимодействие осуществляется органами власти и МЧС.

Мониторинг пустующих объектов проводится в рамках акции «За безопасность вместе». Некоторые неэксплуатируемые здания постепенно ликвидируют. В 2025 году уже снесли 26 таких построек.

# МЧС # МЧС Беларуси

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