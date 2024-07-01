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В Минске открыли новое здание прокуратуры Центрального района столицы

01 июля 2024 19:36
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Новое здание прокуратуры Центрального района открылось в столице. Торжественная церемония прошла при участии председателя Мингорисполкома и генпрокурора, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открыли новое здание прокуратуры Центрального района столицы-1

После перерезания красной ленты для почетных гостей провели экскурсию. К слову, здание было построено еще в середине 1950-х. Его реконструкцию начали два с половиной года назад. Теперь это современный двухэтажный офис с множеством кабинетов, которые отвечают всем нынешним техническим требованиям.

В Минске открыли новое здание прокуратуры Центрального района столицы-4

Андрей Швед генеральный прокурор Беларуси:
Создавая условия, идеальные, очень хорошие условия, государство заботится не только о том, чтобы было комфортно трудиться, но и, по сути дела, это лицо нашего государства. Сюда приходят люди с обращениями граждан, здесь постоянно ведется работа по разным вопросам. И видя то, в каких условиях работают представители государства, люди отлично понимают, что у нас сильное, мощное государство, которое позволяет себе обеспечивать такие условия, заботится о благе наших людей.

Генеральный прокурор Беларуси также отметил, что сегодня служба у правоохранительной системы нашей страны достаточно напряженная. Сотрудники ежедневно сталкиваются с вызовами, что требует от них высокой ответственности.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед

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