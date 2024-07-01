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У нас рассказывают мифы о Беларуси, мы увидели страну по-другому – генсек Компартии комитетов Каталонии

01 июля 2024 19:13
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В обновленном формате. Торжественная церемония вручения партийных билетов новым членам Коммунистической партии Беларуси прошла в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас рассказывают мифы о Беларуси, мы увидели страну по-другому – генсек Компартии комитетов Каталонии-1

Среди гостей мероприятия – представители Коммунистической партии из Испании. Многие из них в нашей стране впервые – приехали, чтобы обменяться опытом, а еще узнать, как на самом деле живет Беларусь.

У нас рассказывают мифы о Беларуси, мы увидели страну по-другому – генсек Компартии комитетов Каталонии-4

Альберт Сантин, генеральный секретарь Коммунистической партии комитетов Каталонии:
У нас идет пропаганда войны, у нас идут такие мифы, ложь о Беларуси, что тут люди голодают, у людей тут нет свободы, репрессии постоянные. У нас, испанцы, они пришли, посмотрели страну, потому что они хотели понять сами, что за страна. Они увидели страну совершенно по-другому – порядок, чистота.

# Коммунистическая партия # общество

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