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17 иностранцев приняли присягу гражданина Республики Беларусь

01 июля 2024 19:33
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Белорусское гражданство получили 17 иностранцев, проживающих в столице, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

17 иностранцев приняли присягу гражданина Республики Беларусь-1

Среди них – уроженцы Украины, России, Туркменистана, Армении, Узбекистана и Азербайджана. А также лица без гражданства. В городской Ратуше в торжественной обстановке они произнесли клятву и пообещали соблюдать Конституцию Беларуси. А значит, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные, исторические и культурные традиции нашей страны.

17 иностранцев приняли присягу гражданина Республики Беларусь-4

Иван Мурзин:
Больше 10 лет назад приехали. Я приехал, поделился впечатлениями с супругой, привез, тоже понравилось – и уже здесь живем, радуемся. Честно говоря, проникся любовью к белорусскому народу.

17 иностранцев приняли присягу гражданина Республики Беларусь-7

Зиллур Рахман:
Сегодня – самый счастливый день, мечта моя сегодня исполнилась. Я стал гражданином Беларуси. Самая прекрасная страна в мире. Самое главное – чистота, здравоохранение, образование, природное – все здесь есть.

17 иностранцев приняли присягу гражданина Республики Беларусь-10

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня это торжественное мероприятие было в преддверии празднования Дня Независимости Беларуси, это очень знаковое сегодня получилось мероприятие, торжественное. На самом деле, многие из тех, кто принимали сегодня гражданство – очень долго кто-то проживает на территории Республики Беларусь, кто-то приехал на работу, кто-то приехал сюда изначально с целью жить постоянно, создали здесь уже свои семьи, поэтому сегодняшнее мероприятие по принятию присяги – это посыл на то, что они полюбили нашу страну, им здесь нравится жить, и они хотят связать свою дальнейшую жизнь с нашей родиной.

Всего за 2024 год в Минске принесли присягу гражданина 224 человека. Все эти люди выбрали Беларусь, а страна стала для них второй родиной.

# Государственная политика # общество

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