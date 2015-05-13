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Последние звонки в минских школах прозвенят 30 мая

13 мая 2015 11:08
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Новости Беларуси. Последние звонки в минских школах прозвенят 30 мая. Торжественные линейки для  выпускников 9 и 11 классов, а это свыше 22 тысяч человек, начнутся в 10 утра. Правда, расслабляться еще рано. Уже 1 июня школьники начнут сдавать экзамены. За курс базовой школы — это белорусский, русский язык и математика. А 11-классникам к этим предметам добавится также история Беларуси и иностранный язык. 12 июня пройдут долгожданные выпускные вечера.

В дни торжеств по традиции будет ограничена продажа алкоголя. А уже 14 июня в стране стартует централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Последний звонок

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