В Минске открыли многофункциональный центр Белорусской нотариальной палаты

Новости Беларуси. Многофункциональный центр Белорусской нотариальной палаты 19 апреля открыли в столице. Здесь сосредоточены архивы Минского городского и областного округов.

Просторное помещение оборудовано системами мобильных рельсовых стеллажей и оснащено новейшим техническим оборудованием самого высокого класса охраны и пожаротушения. Кроме того, здесь есть собственный учебный класс, оснащенный современной дискуссионной и аудиосистемами. Сейчас уже разрабатывается и начинает внедряться единая электронная система нотариата. С ее помощью процесс сбора и обработки данных станет автоматизированным. Так, для того чтобы облегчить доступность получения информации, архив оцифруют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Здесь и электронный учет архивных дел ведется, и позволяют возможности проводить учебу с применением компьютерной техники, и обучение нотариусов работе с современными информационными технологиями как в компьютерном классе, так внедряется система видеоконференцсвязи.