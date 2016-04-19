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Космические скорости мобильного Интернета: протестировать 4,5G/LTE можно на «ТИБО-2016»

19 апреля 2016 13:35
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Новости Беларуси. Виртуальная реальность, облачные технологии и космические скорости. 19 апреля в Минске открылась XXIII специализированная международная выставка «ТИБО-2016». Она является продолжением международных форумов, старт которым дали в Барселоне и Ганновере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиции в Минске представили 100 крупнейших компаний из 18 стран мира.  Каждый на выставке старается привлечь как можно больше внимания к своему стенду. Например, первый инфраструктурный оператор страны «Белорусские облачные системы» развернул тестовую зону технологии скорости четвертого поколения. Речь идет не о знаменитом 4G, а о его новом «брате» – 4,5G/LTE. 

Сергей Поблагуев, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Технология LTE – это технология 4,5G. Наши клиенты смогут убедиться, что скорости до 1 Гб по беспроводной передаче данных – это уже реалии.

# общество # It-технологии # Сергей Поблагуев

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