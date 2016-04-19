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Дороги Минской области готовят к летнему сезону: ямочный ремонт уже завершен на площади более 100 км

19 апреля 2016 14:04
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Новости Беларуси. Дороги Минской области готовят к летнему сезону. Ямочный ремонт уже выполнили на площади более 100 км. Кроме непосредственно асфальтового покрытия, в порядок приводят и придорожную зону: красят барьерную ограду, обновляют знаки, очищают обочины. Специальные организации ежедневно патрулируют проезжую часть и убирают мусор.

Активно совершенствуют качество дорог и в Смолевичском районе. Здесь отремонтируют и построят около тысячи километров дорожного полотна. Причем не только в городе, но и в селе. В частности, местные специалисты заняты возведением транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах усадебной застройки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Волынец, главный инженер дорожного ремонта строительного управления Смолевич:
Единовременно мы работаем как минимум на пяти объектах. Это как содержание автомобильных дорог, текущий ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт, реконструкция, так и строительство. Спецификой нашего филиала является то, что у нас на балансе находится 695 км дорог и 245 км улиц, которые мы содержим и выполняем работы по всем видам ремонта.

В этом году на совершенствование дорог из республиканского бюджета выделено почти 300 миллиардов рублей. Все сезонные работы должны завершить уже к концу апреля.

# общество # Автодороги Беларуси

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