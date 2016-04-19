О крыльях бабочки, о танцующей дочке на концерте Стаса Михайлова и о креме после бритья – Александр Солодуха в программе «Простые вопросы»

Победитель первого выпуска проекта «Две звезды на СТВ» Александр Солодуха сегодня в программе «Простые вопросы» откровенно рассказывает о себе:

Александр Солодуха, певец:

У меня три компонента: мыло, солнце, вода. Я больше вообще ничем не пользуюсь. Да, лет 20 назад цепляло, задевало, где-то обижало, если шутят, пародируют, говорят, сочиняют анекдоты и так далее. Это признак известности, популярности и так далее.

…и рассуждает о судьбах других артистов:

Александр Солодуха:

Он эту песню показывал до того, как показать мне, Валерию Ободзинскому. И да, он отказался. Когда я впервые увидел по черно-белому телевизору фильм о «Песнярах», заболел тогда и «Песнярами», и Владимиром Георгиевичем Мулявиным.

В эфире программа «Простые вопросы», и с большим удовольствием представляю вам народного певца Беларуси Александра Антоновича Солодуху.

Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли возможность прийти. У вас очень напряженный график. Вы успеваете сейчас посмотреть кино, есть ли время?

Александр Солодуха:

Я с удовольствием посмотрел. Мне сыновья переписали с Интернета фильм, 8 серий о судьбе Валерия Ободзинского. В первый «присест» я посмотрел три серии, потом остальные пять сразу залпом проглотил.

Есть ведь что-то похожее с вашей судьбой?

Александр Солодуха:

Олег Елисеенко, мой самый близкий друг, с которым мы уже 29 лет вместе, сказал: «Саня, посмотри!» Он просто кричал в трубку: «Посмотри обязательно!». Да, есть переплетений много, параллелей.

Расскажите, какой момент вам было тяжелее всего смотреть в этом фильме? Когда с ним что происходило?

Александр Солодуха:

Когда он срывался, конечно. Был алкоголь, когда загуливал очень сильно, гулял, когда уходил из дома – это было непросто. Он сам по себе сильная личность. Хотел, чтобы жена ему простила, но «нет, уходи». И две дочери – одна была, вторая еще в животике… Сильный очень фильм. По поводу Ободзинского интересная деталь. Что Эдуард Семенович Ханок, автор песни «Здравствуй, чужая милая», вот это, может быть, нас связывает каким-то образом с Ободзинским. Он эту песню показывал до того, как показать мне, Валерию Ободзинскому. Да, и он отказался. Может быть, вот это какая-то связка у нас. Она пролежала лет 20-25, и потом он показал ее мне. В раннем возрасте, еще в начале своей карьеры, Ханок показывал ее ему.

Удивительный тембр голоса и удивительная манера. Уникальная. Ей отчасти можно как-то подражать и создавать ее. В нем естественно она была очень органична. Вы же тоже создавали свою манеру. Как рождается уникальная манера исполнителя? Это что-то приобретенное или это должно быть рождено?

Александр Солодуха:

Каждому артисту, который достигает определенного уровня, конечно, это дается от Бога, безусловно. Талант, дар божий – это все оттуда, сверху. Конечно, это пахота – я другого слова не подбираю. Результат того колоссального титанического труда, который проделывает артист со школьных лет. Хорошо показано в фильме и детство Валерия Владимировича. Вообще я помню свои школьные годы в Казахстане, озеро Балкаш, военный городок Приозерск, когда я в первый раз увидел по черно-белому телевизору фильм о «Песнярах».

И заболел тогда я и «Песнярами», и Владимиром Георгиевичем Мулявиным.

Также было, когда и Юрия Антонова услышал. Ободзинский был еще, наверное, немножко раньше. Помню в пионерском лагере эти большие упора на улице «Льет ли теплый дождь». Тогда вот да, эти два хита: «Восточная песня» и «Эти глаза напротив». Я тогда еще мальчишкой был, 3-4 класс, я еще немножко не догонял. Есть ряд исполнителей (был, есть), услышав которых, тембр, манеру, песни, наверное, Мулявин уникален по-своему. Вот сейчас много-много лет Стас Михайлов – вот необъяснимое состояние, которое тебя влечет, хочется слышать, хочется слушать, хочется общаться…

Нисколько не лукавлю, но мне кажется, что ваша манера исполнения более привлекательна, чем у Стаса Михайлова. Стас Михайлов хорош тем, что он сочинил эти трогательные песни, но ваша манера – она более мужественная, и хрипотца эта…

Александр Солодуха:

Может быть. Я этот момент по-своему всегда один на один анализирую. И вот необъяснимое состояние. Мы знакомы уже 7 лет, с января 2009, и вот мы на днях виделись. В Барановичи я с сыновьями, с доченькой Варюшей впервые ездил на концерт взрослого артиста (5 лет дочери), и с каким желанием упоением она смотрела и пошла танцевать перед первым рядом. И Стас позвал ее на сцену, не зная, что это моя дочка. И это была еще родина отца – Барановичи. И вот 7 лет прошло и не перестаешь восторгаться, восхищаться песнями, манерой исполнения. Я уже не говорю человеческими качествами, поведением, общением. Когда начинаешь общаться, минута, 30-40 минут каждый год, час… С Ободзинским, понятно, не был знаком. С Мулявиным был знаком, много встречался. И повторяю,

есть ряд исполнителей, в данном случае эстрадных певцов, которые по-своему завораживают.

Я имел возможность беседовать со Стасом Михайловым. И мне пришлось попросить об интервью, потому что он привык к тому, что его достаточно много обижают. Большое количество в СМИ шуток, в КВН. То же самое можно сказать и о вас. Много было обидных, просто веселых, просто радостных шуток про Александра Солодуху. Я совершенно точно знаю, что если есть шутки и анекдоты, то это признак настоящего успеха, настоящей народной любви. Но есть что-то, что ниже пояса. Не знаю, захотите ли вы признаться, что вас задело по-настоящему из того, как шутили о вас.

Александр Солодуха:

Тогда по молодости, лет 20 назад, я не скрываю, цепляло, задевало, где-то обижало. Сейчас уже лет 5-7, а то и 10, я на все с улыбкой смотрю, зная, что да, действительно, если шутят, пародируют, говорят, сочиняют анекдоты и так далее – это признак известности, популярности. А последние годы, года 2-3, это

сумасшествие какое-то пошло, начиная с крыльев бабочки, потом пародия на «Виноград».

Все зовут, придумывают. Большое количество молодежных клубов, приглашений, где какой-то разрыв идет от молодежи. Здорово!

Вопрос от мужчин для вас. Как мужчина должен следить за собой? Что должно быть обязательным? Вы и врач, и артист, и человек, который всегда на виду. И даете большую фору и прекрасный пример того, как должен элегантно стареть мужчина.

Александр Солодуха:

Я всегда отвечал и отвечаю.

У меня три компонента: мыло, солнце, вода. Я больше вообще ничем не пользуюсь.

Хотя в последнее время призадумываюсь: может быть, надо какие-то кремы, что-то попробовать.

После бритья хотя бы крем?

Александр Солодуха:

Ничего. У меня обыкновенное мыло – хорошее, да. Я раз в неделю выбриваю лицо и голову – и мне хорошо. От нулевки до семидневки. Я нашел вот такую историю, и мне классно. А так ничего абсолютно: мыло, солнце, вода. И желание, стопроцентная вера в себя, в свою успех, в свою звезду. 24 часа в сутки, постоянно, уже много лет, как появилась у меня настольная книга «Внутренний фен-шуй» Лилиан Ту, где черным по белому дан ответ на любой вопрос, который тебя интересует.

Хорошо, вы нашли там себе ответ на такой вопрос: как надо воспринимать свой конец, свою смерть? Как к этому относиться?

Александр Солодуха:

Нет, я даже не задумывался об этом вообще. Я на всех концертах, когда пою «Чужую милую», в проигрыше да, сын не даст соврать, говорю: «Дорогие друзья, парадоксально уникальная песня. Сколько лет пою, везде одна и та же реакция, а пою уже 24 года. В следующем году четверть века будет, грандиозный юбилей.

Я думаю, что петь ее буду до конца дней своих, а жить мне 99 лет.

Так или нет?» Микрофон в зал – зал кричит «Да!». Я настраиваю себя на очень длинную, большую жизнь. Как будет? Поживем – увидим, я всегда так отвечаю. А по поводу тех вот моментов, то, что смеялись, улыбались. Не зря говорят, что хорошо смеется тот, кто смеется последний. Повторяю: обижался, были моменты, конечно, но если ты выстоишь, выдержишь, как и Стас…

Так возвращаясь к этому вопросу, что вас задело по-настоящему?

Александр Солодуха:

А ничего. Я не помню этого. Вот так живу каждый день, что о грустном и негативном ни слова – оно вообще мимо меня уходит. У меня остается только светлое, чистое, красивое, радостное. И я так живу 24 часа в сутки на улыбке – со всем миром я так общаюсь. И рассказываю всегда во всех СМИ нашей страны и за пределами, что так нужно жить всегда.

Большое спасибо, что нашли время в вашем очень плотном графике.

Александр Солодуха:

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем счастья, здоровья, удачи, любви, терпения, мужества, стойкости, несгибаемости и долгих лет жизни всем! Процветания, душевного покоя и всего самого наилучшего!