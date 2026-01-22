Александр Лукашенко 22 января принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из них касалось ключевой вакансии: Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России назначен Юрий Селиверстов. Ранее он на протяжении 5,5 лет возглавлял Министерство финансов.

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов.

Планка в работе для нового посла задана высокая. Предыдущие белорусские дипломаты выстроили эффективное взаимодействие, и этот уровень предстоит не просто сохранить, но и развивать.