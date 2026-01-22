Александр Лукашенко 22 января принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из них касалось ключевой вакансии: Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России назначен Юрий Селиверстов. Ранее он на протяжении 5,5 лет возглавлял Министерство финансов.
Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов.
Планка в работе для нового посла задана высокая. Предыдущие белорусские дипломаты выстроили эффективное взаимодействие, и этот уровень предстоит не просто сохранить, но и развивать.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Понятно, что мы не можем повлиять на ту ситуацию, которая складывается вокруг нас. Но мы должны адекватно реагировать и работать, чтобы не упустить, не проспать это время. И поэтому, я думаю, что легче в этом плане не будет. Все равно будут какие-то возникать вещи. Но мир становится все быстрее и быстрее. Как говорил наш глава государства еще недавно, что, по большому счету, идет передел мира. Такие события происходят. Встраиваться в эти процессы придется еще быстрее. Важно, чтобы наши страны, Республика Беларусь и Российская Федерация, делали это синхронно, понимая, что у нас есть Союзное государство, общие интересы.